2020-04-29T11:15:13+03:00
Общество

На Ямале незащищенным категориям тундровиков могут удвоить «кочевые выплаты»

Инициатива касается пенсионеров и семей с детьми в период пандемии коронавируса
Анна Полякова
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Ямальским тундровикам могут удвоить «кочевые выплаты» в период пандемии Фото: правительство ЯНАОЯмальским тундровикам могут удвоить «кочевые выплаты» в период пандемии Фото: правительство ЯНАО
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На Ямале обсуждают вопрос поддержки коренных малочисленных народов севера в период пандемии коронавируса. Народные избранники предлагают удвоить «кочевые выплаты» в тундровикам в это непростое время.

В адрес губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова депутаты «Единой России» составили обращение с просьбой рассмотреть дополнительные меры поддержки граждан, ведущих традиционный образ жизни. В документе представлены конкретные пути для недопущения развития негативных сценариев, сообщает Муксун.fm.

В официальном письме на имя главы региона говорится, что проведение традиционных Дней оленеводов в этом году было отменено из-за коронавируса. При этом ямальские кочевники лишились определенного дохода, который получали ранее при участии в национальных праздниках. Кроме того, сложившийся порядка подготовки к периоду летнего каслания тоже был потерян.

- В период эпидемиологической ситуации в дополнительной финансовой поддержке нуждаются пенсионеры и семьи с несовершеннолетними детьми, ведущие традиционный образ жизни. Именно на данных категориях мы предлагаем сделать акцент. Увеличение «кочевых» в формате единовременной выплаты позволит решить насущные проблемы кочевников. Действовать необходимо оперативно, - подытожил депутат от «Единой России», член Президиума регионального Политического Совета Сергей Ямкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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