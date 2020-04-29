На Ямале незащищенным категориям тундровиков могут удвоить «кочевые выплаты»

29 Апр 2020 2020-04-29T11:15:13+03:00

Инициатива касается пенсионеров и семей с детьми в период пандемии коронавируса

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На Ямале обсуждают вопрос поддержки коренных малочисленных народов севера в период пандемии коронавируса. Народные избранники предлагают удвоить «кочевые выплаты» в тундровикам в это непростое время.

В адрес губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова депутаты «Единой России» составили обращение с просьбой рассмотреть дополнительные меры поддержки граждан, ведущих традиционный образ жизни. В документе представлены конкретные пути для недопущения развития негативных сценариев, сообщает Муксун.fm.

В официальном письме на имя главы региона говорится, что проведение традиционных Дней оленеводов в этом году было отменено из-за коронавируса. При этом ямальские кочевники лишились определенного дохода, который получали ранее при участии в национальных праздниках. Кроме того, сложившийся порядка подготовки к периоду летнего каслания тоже был потерян.

- В период эпидемиологической ситуации в дополнительной финансовой поддержке нуждаются пенсионеры и семьи с несовершеннолетними детьми, ведущие традиционный образ жизни. Именно на данных категориях мы предлагаем сделать акцент. Увеличение «кочевых» в формате единовременной выплаты позволит решить насущные проблемы кочевников. Действовать необходимо оперативно, - подытожил депутат от «Единой России», член Президиума регионального Политического Совета Сергей Ямкин.

ИСТОЧНИК KP.RU