2020-04-29T10:53:35+03:00
Общество

В Салехарде приступили к генеральной уборке после зимы

Работы планируется завершить к майским праздникам
Анна Полякова
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В Салехарде приступили к генеральной уборке после зимы Фото: salekhard.orgВ Салехарде приступили к генеральной уборке после зимы Фото: salekhard.org
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Дорожные и коммунальные службы приступили к генеральной уборке улиц Салехарда после зимы. Об этом на своей странице в Instagram рассказал глава ямальской столицы Алексей Титовский.

Он рассказал, что в ближайшие дни проезжая часть, обочины, тротуары будут почищены. Рабочие бригады моют ограждения, ровняют дорожные знаки, восстанавливают бордюры. Генеральную уборку планируется завершить к майским праздникам.

Как сообщили в администрации города, в работам привлекается порядка десяти единиц техники ежедневно. В том числе вакуумно-уборочные машины и два поливомоечных автомобиля на базе КамАЗ, которые поступили в распоряжение служб в марте текущего года. Это стало возможным благодаря поддержке губернатора округа Дмитрия Артюхова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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