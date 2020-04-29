2020-04-29T11:50:20+03:00
Экономика

Аэропорт Нового Уренгоя подготовился к работе в весенне-летний период

Аэродромная служба проверила состояние аэродромных покрытий и орнитологического оборудования
Анна Полякова
Поделиться:
Аэропорт Нового Уренгоя подготовился к работе в весенне-летний период Фото: пресс-служба аэропорта Нового УренгояАэропорт Нового Уренгоя подготовился к работе в весенне-летний период Фото: пресс-служба аэропорта Нового Уренгоя
Изменить размер текста:

Несмотря на резкое снижение пассажиропотока из-за пандемии коронавируса, аэропорт Нового Уренгоя подготовку к работе в весенне-летний период провел в плановом порядке.

В процессе традиционно участвуют ключевые службы аэропорта – проводится обучение и тестирование персонала, ведется подготовка зданий и сооружений, спецтехники, инженерных систем, светосигнального оборудования.

Аэродромная служба проверила состояние аэродромных покрытий и орнитологического оборудования. Служба спецтранспорта и ремонта обеспечила эксплуатацию техники и оборудования, необходимых для поддержания летной годности аэродрома в летний период. Проверено состояние зданий и сооружений. Перед началом пожароопасного периода проведен контроль работоспособности пожарной техники, оборудования и снаряжения, пожарных кранов в зданиях, средств поиска и спасания.

Готовность аэропорта к весенне-летней навигации подтвердила специальная комиссия предприятия, вынеся положительное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Салехарде к нерадивым УК будут применяться санкции
Жителей Тарко-Сале оштрафовали за нарушение самоизоляции
Пьяный новоуренгоец стрелял в полицейского из незаряженного пистолета
На Ямале незащищенным категориям тундровиков могут удвоить «кочевые выплаты»
В Салехарде приступили к генеральной уборке после зимы
Аэропорт Нового Уренгоя подготовился к работе в весенне-летний период
В Новом Уренгое началась промывка системы горячего водоснабжения
В Надыме мошенники собирают деньги на дезинфекцию подъездов
Треть производимых на Ямале защитных масок пошита в Лабытнанги
Жителям Самбурга будут компенсировать расходы на проезд речным транспортом
Новоуренгойка отдала мошенникам 52 тысячи рублей, рассчитывая на кредит
На Ямале прогнозируют жаркое и засушливое лето
В карантинном Ханымее за самоизолированными следят камеры
На Ямале реки вскроются на несколько недель раньше
Мотосезон на Ямале открылся трагедией
Погода на Ямале 29 апреля: пасмурный день при восточном ветре
После карантина в обсерваторе выписали 61 вахтовика из Сабетты
На Ямале стартует акция «Георгиевская ленточка» в новом формате