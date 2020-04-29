29 Апр 2020 2020-04-29T11:50:20+03:00

Аэропорт Нового Уренгоя подготовился к работе в весенне-летний период Фото: пресс-служба аэропорта Нового Уренгоя

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Несмотря на резкое снижение пассажиропотока из-за пандемии коронавируса, аэропорт Нового Уренгоя подготовку к работе в весенне-летний период провел в плановом порядке.

В процессе традиционно участвуют ключевые службы аэропорта – проводится обучение и тестирование персонала, ведется подготовка зданий и сооружений, спецтехники, инженерных систем, светосигнального оборудования.

Аэродромная служба проверила состояние аэродромных покрытий и орнитологического оборудования. Служба спецтранспорта и ремонта обеспечила эксплуатацию техники и оборудования, необходимых для поддержания летной годности аэродрома в летний период. Проверено состояние зданий и сооружений. Перед началом пожароопасного периода проведен контроль работоспособности пожарной техники, оборудования и снаряжения, пожарных кранов в зданиях, средств поиска и спасания.

Готовность аэропорта к весенне-летней навигации подтвердила специальная комиссия предприятия, вынеся положительное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU