Аэропорт Нового Уренгоя подготовился к работе в весенне-летний период
Несмотря на резкое снижение пассажиропотока из-за пандемии коронавируса, аэропорт Нового Уренгоя подготовку к работе в весенне-летний период провел в плановом порядке.
В процессе традиционно участвуют ключевые службы аэропорта – проводится обучение и тестирование персонала, ведется подготовка зданий и сооружений, спецтехники, инженерных систем, светосигнального оборудования.
Аэродромная служба проверила состояние аэродромных покрытий и орнитологического оборудования. Служба спецтранспорта и ремонта обеспечила эксплуатацию техники и оборудования, необходимых для поддержания летной годности аэродрома в летний период. Проверено состояние зданий и сооружений. Перед началом пожароопасного периода проведен контроль работоспособности пожарной техники, оборудования и снаряжения, пожарных кранов в зданиях, средств поиска и спасания.
Готовность аэропорта к весенне-летней навигации подтвердила специальная комиссия предприятия, вынеся положительное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU