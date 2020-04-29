В Новом Уренгое началась промывка системы горячего водоснабжения

29 Апр 2020 2020-04-29T09:58:33+03:00

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Отопительный сезон в Новом Уренгое еще не завершен, однако промывка системы горячего водоснабжения уже началась. Ресурсоснабжающая организация приступила к работе в соответствии с утвержденным графиком.

На период проведения промывок в рабочие дни с 9 до 17 часов в жилом фонде возможно ухудшение или отсутствие горячего водоснабжения. Коммунальщики просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Как пояснили в администрации города, промывка системы горячего водоснабжения входит в реестр обязательных мероприятий, проводимых при подготовке к предстоящему отопительному периоду. Необходимо своевременно подготовить котельные, системы теплоснабжения и горячего водоснабжения к следующему осенне-зимнему периоду.

ИСТОЧНИК KP.RU