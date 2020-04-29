В Надыме мошенники собирают деньги на дезинфекцию подъездов

29 Апр 2020 2020-04-29T09:49:56+03:00

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В Надыме мошенники придумали новый способ выманивания денег у доверчивых горожан. Теперь аферисты взяли на вооружение ситуацию с короновирусом в регионе.

В соцсетях и мессенджерах Надыма появилась информация о том, что представители управляющих компаний ходят по квартирам и собирают деньги на дезинфекцию подъездов.

Администрация города предупреждает, что так действуют мошенники. Всем управляющим компаниям Надымского района были выделены дополнительные средства для проведения противоэпидемиологических мероприятий. Собственники квартир не должны сдавать деньги или оплачивать услуги по дезинфекции подъездов.

В таких случаях надо отказываться сдать деньги и сообщать о мошенниках в ОМВД России по Надымскому району.

ИСТОЧНИК KP.RU