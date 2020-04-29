2020-04-29T09:49:56+03:00
Происшествия

В Надыме мошенники собирают деньги на дезинфекцию подъездов

Собственники квартир не должны оплачивать такие услуги
Анна Полякова
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В Надыме мошенники собирают деньги на дезинфекцию подъездов Фото: pixabay.comВ Надыме мошенники собирают деньги на дезинфекцию подъездов Фото: pixabay.com
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В Надыме мошенники придумали новый способ выманивания денег у доверчивых горожан. Теперь аферисты взяли на вооружение ситуацию с короновирусом в регионе.

В соцсетях и мессенджерах Надыма появилась информация о том, что представители управляющих компаний ходят по квартирам и собирают деньги на дезинфекцию подъездов.

Администрация города предупреждает, что так действуют мошенники. Всем управляющим компаниям Надымского района были выделены дополнительные средства для проведения противоэпидемиологических мероприятий. Собственники квартир не должны сдавать деньги или оплачивать услуги по дезинфекции подъездов.

В таких случаях надо отказываться сдать деньги и сообщать о мошенниках в ОМВД России по Надымскому району.

ИСТОЧНИК KP.RU

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