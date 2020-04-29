2020-04-29T09:04:00+03:00
Общество

Треть производимых на Ямале защитных масок пошита в Лабытнанги

География сбыта распространилась за пределы города
Анна Полякова
Поделиться:
Треть производимых на Ямале защитных масок пошита в Лабытнанги Фото: lbt.yanao.ruТреть производимых на Ямале защитных масок пошита в Лабытнанги Фото: lbt.yanao.ru
Изменить размер текста:

В период повышенного спроса практически треть производимых на Ямале защитных масок была пошита Лабытнанги. Среди лабытнангских производителей стратегически важного в период пандемии товара – ФКУ ИК-8 УФСИН России по ЯНАО и ряд предпринимателей.

Защитные средства пользуются спросом. География сбыта масок, произведённых в муниципалитете, обширна. Маски, сшитые в Лабытнанги, распространяются не только в самом городе, но и в Салехарде. Среди пользователей местной продукции – службы, которые напрямую занимаются обеспечением жизнедеятельности города и округа, хлебопекарни, ГИБДД, волонтёры.

Администрация города поблагодаоила производителей масок и волонтёров, занимающихся их распространением, за неравнодушное отношение к городским проблемам и помощь в противодействии распространению новой коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24