Треть производимых на Ямале защитных масок пошита в Лабытнанги

29 Апр 2020 2020-04-29T09:04:00+03:00

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В период повышенного спроса практически треть производимых на Ямале защитных масок была пошита Лабытнанги. Среди лабытнангских производителей стратегически важного в период пандемии товара – ФКУ ИК-8 УФСИН России по ЯНАО и ряд предпринимателей.

Защитные средства пользуются спросом. География сбыта масок, произведённых в муниципалитете, обширна. Маски, сшитые в Лабытнанги, распространяются не только в самом городе, но и в Салехарде. Среди пользователей местной продукции – службы, которые напрямую занимаются обеспечением жизнедеятельности города и округа, хлебопекарни, ГИБДД, волонтёры.

Администрация города поблагодаоила производителей масок и волонтёров, занимающихся их распространением, за неравнодушное отношение к городским проблемам и помощь в противодействии распространению новой коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU