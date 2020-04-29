Треть производимых на Ямале защитных масок пошита в Лабытнанги
В период повышенного спроса практически треть производимых на Ямале защитных масок была пошита Лабытнанги. Среди лабытнангских производителей стратегически важного в период пандемии товара – ФКУ ИК-8 УФСИН России по ЯНАО и ряд предпринимателей.
Защитные средства пользуются спросом. География сбыта масок, произведённых в муниципалитете, обширна. Маски, сшитые в Лабытнанги, распространяются не только в самом городе, но и в Салехарде. Среди пользователей местной продукции – службы, которые напрямую занимаются обеспечением жизнедеятельности города и округа, хлебопекарни, ГИБДД, волонтёры.
Администрация города поблагодаоила производителей масок и волонтёров, занимающихся их распространением, за неравнодушное отношение к городским проблемам и помощь в противодействии распространению новой коронавирусной инфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU
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