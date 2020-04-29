Жителям Самбурга будут компенсировать расходы на проезд речным транспортом

29 Апр 2020 2020-04-29T08:30:51+03:00

Бесплатно разрешено будет проехать не более десяти раз в месяц

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Депутаты Пуровской районной Думы закрепили за жителями Самбурга право на компенсацию ста процентов расходов на оплату проезда речным транспортом в местном сообщении. За счет районного бюджета жителям, имеющим право на Единый проездной билет, будут компенсировать не более десяти поездок в месяц.

В администрации Пуровского района пояснили, что жители труднодоступного Самбурга остро ощущают отсутствие организованного транспортного обслуживания, поскольку больница и поликлиника, аптеки, органы местного самоуправления района, территориальные органы государственной власти и учреждения, кредитные учреждения расположены в Тарко-Сале. Выбраться из села можно по зимнику, а летом – речным транспортом.

Кроме того, депутаты утвердили соответствующие изменения в Порядок компенсации ста процентов расходов на оплату проезда железнодорожным транспортом (в плацкартном вагоне), автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси), на междугородных маршрутах между поселениями в границах района.

ИСТОЧНИК KP.RU