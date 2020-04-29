2020-04-29T07:49:54+03:00
Происшествия

Новоуренгойка отдала мошенникам 52 тысячи рублей, рассчитывая на кредит

Женщина верила, что разговаривает с сотрудником банка
Анна Полякова
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Новоуренгойка отдала мошенникам 52 тысячи рублей, рассчитывая на кредитНовоуренгойка отдала мошенникам 52 тысячи рублей, рассчитывая на кредитФото: Ольга Крыльцова
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В Новом Уренгое на уловку мошенников попалась 30-летняя горожанка, рассчитывавшая получить кредит. 26 апреля 2020 года в дежурную часть, когда поняла, что ее обманули. Неизвестный выманил у нее больше 50 тыс. рублей.

Оказалось, что женщина заполнила на сайте онлайн-заявку для получения кредита. Ей позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка и сообщил, что кредит одобрен, и для получения денежных средств необходимо внести оплату за страхование, комиссию, а также за услуги курьера. Женщина верила, что разговаривает с сотрудником банка, и перевела 52 тыс. рублей на счет, указанный злоумышленником. После этого с ней перестали выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Аферисту наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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