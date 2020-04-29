На Ямале прогнозируют жаркое и засушливое лето
Пожароопасный сезон на Ямале начнется 15 мая. Об этом сообщил губернатор ЯНАО Аркадий Бессонов на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Прогноз по пожароопасному сезону 2020 года был составлен в марте, сообщили в правительстве ЯНАО. По данным Гидрометцентра России, все летние месяцы на Ямале будет наблюдаться дефицит осадков, это особенно характерно для июля и августа. В июне, если количество осадков будет на уровне нормы, температура воздуха будет выше нормы на всей территории округа.
Ранний паводок, сход снега способствуют и раннему наступлению пожароопасного периода. Сезон официально начинается 15 мая. В середине мая будет получен прогноз лесопожарной обстановки от Авиалесохраны России.
- В зависимости от него прошу держать на контроле всю подготовку сил и средств, следить на территории населённых пунктов за очисткой сухой растительности, состоянием минерализованных полос, подготовкой патрульно-маневренных групп, обеспечением противопожарных мероприятий, - обратился к коллегам Аркадий Бессонов.
ИСТОЧНИК KP.RU