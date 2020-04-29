В карантинном Ханымее за самоизолированными следят камеры

29 Апр 2020 2020-04-29T07:16:32+03:00

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На въезде в поселок и железнодорожном вокзале Ханымея установили камеры видеонаблюдения. В населенном пункте продолжает действовать карантин. Всем жителям запрещается свободно передвигаться по поселку. Исключения составляют случаи, когда необходимо отправится к месту работы, в ближайший к дому магазин и аптеку, выгулять собаку возле дома или вынести мусор.

Новые камеры дополнили существующую систему видеонаблюдения «Безопасный район». Камеры высокой четкости снимают в формате Full HD, оснащены системой видеоаналитики, которая позволяет распознавать номера автомобилей. Круглосуточный доступ к данным есть у администрации поселка и сотрудников полиции.

Кроме того, в поселке усилены меры контроля за соблюдением режима карантина среди людей, которые находятся в группе риска и обязаны оставаться дома по предписанию Роспотребнадзора. На сегодняшний день в подъездах жилых домов установлены 10 камер видеонаблюдения.

Большинство ханымейцев все правила карантина соблюдают. Большую помощь им оказывают волонтеры. За четыре недели они выполнили 2665 заказов. Есть случаи, когда ханымейцы пытались нарушить режим карантина и выйти из дома. Полиция привлекла их к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU