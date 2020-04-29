На Ямале реки вскроются на несколько недель раньше

29 Апр 2020 2020-04-29T06:59:58+03:00

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На Ямале уже отмечается подъём уровней воды практически на всех реках. На двух наблюдательных подразделениях уже начался ледоход. Об этом говорили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЯНАО под председательством заместителя губернатора Аркадия Бессонова

Как рассказал начальник Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала ФГБУ «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Артём Кошкин, лед уже пошел на реке Таз и в районе посёлка Халясовая на реке Еркал-Надей-Пур. Сроки вскрытия рек на востоке округа сдвинуты практически на три недели

- Для реки Пяку-Пур (Тарко-Сале) при средних сроках 30 мая ожидаемые сроки на данный момент - 10 мая. Сроки вскрытия сдвинулись и по Обскому бассейну. Если согласно предыдущему прогнозу датой вскрытия рек было 23 мая, на данный момент ожидаемые сроки вскрытия в районе Салехарда - 14 мая. Отклонение практически на две недели от среднемноголетних значений, - сообщил Артём Кошкин.

Кроме того, на заседании отметили, что ранний паводок, сход снега способствуют и раннему наступлению пожароопасного периода

ИСТОЧНИК KP.RU