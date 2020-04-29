На Ямале реки вскроются на несколько недель раньше
На Ямале уже отмечается подъём уровней воды практически на всех реках. На двух наблюдательных подразделениях уже начался ледоход. Об этом говорили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЯНАО под председательством заместителя губернатора Аркадия Бессонова
Как рассказал начальник Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала ФГБУ «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Артём Кошкин, лед уже пошел на реке Таз и в районе посёлка Халясовая на реке Еркал-Надей-Пур. Сроки вскрытия рек на востоке округа сдвинуты практически на три недели
- Для реки Пяку-Пур (Тарко-Сале) при средних сроках 30 мая ожидаемые сроки на данный момент - 10 мая. Сроки вскрытия сдвинулись и по Обскому бассейну. Если согласно предыдущему прогнозу датой вскрытия рек было 23 мая, на данный момент ожидаемые сроки вскрытия в районе Салехарда - 14 мая. Отклонение практически на две недели от среднемноголетних значений, - сообщил Артём Кошкин.
Кроме того, на заседании отметили, что ранний паводок, сход снега способствуют и раннему наступлению пожароопасного периода
ИСТОЧНИК KP.RU