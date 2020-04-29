Мотосезон на Ямале открылся трагедией
В Губкинском погиб молодой мотоциклист. Смертельное ДТП случилось 28 апреля около 20 часов 00 минут на проспекте Мира. Как сообщили в Госавтоинпекции ЯНАО, водитель автмобиля «Нисан» при повороте налево не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с мотоциклом «Ямаха». В результате ДТП мотоциклист скончался на месте ДТП.
В Губкинском в ДТП погиб байкер Фото: Госавтоинспекция Ямала
По словам очевидцев, молодой байкер несколько часов гонял по улицам города на полной скорости. В этот раз ему преградил путь автомобиль разносчика пиццы.
По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 9 ДТП, в результате которых один человек погиб. С начала 2020 года в 1823 зарегистрированных авариях погибли 17 человек и 160 травмированы, в их числе 13 детей.
ИСТОЧНИК KP.RU