2020-04-29T05:16:26+03:00
Общество

Погода на Ямале 29 апреля: пасмурный день при восточном ветре

Температура воздуха -1 ... +8 градусов
Анна Полякова
Поделиться:
Погода на Ямале 29 апреля: пасмурный день при восточном ветре Фото: salekhard.orgПогода на Ямале 29 апреля: пасмурный день при восточном ветре Фото: salekhard.org
Изменить размер текста:

В среду, 29 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде температура воздуха -1 градус, пасмурно, снег пройдёт только утром. Ветер северо-восточный 12 м/с.

В Ноябрьске +8 градусов, пасмурно дождливо. Ветер восточный 7 м/с.

В Новом Уренгое +1 градус, пасмурно, без осадков. Восточный ветер 9 м/с.

В Надыме +1 градус. Пасмурно, во второй половине дня ожидается снег. Ветер восточный 10 м/с.

В Губкинском +3 градуса, пасмурно, без осадков. Ветер восточный 6 м/с.

В Тарко-Сале +3 градуса, облачно, без осадков. Ветер восточный 6 м/с.

В Муравленко +3 градуса, пасмурно, дождь. Ветер восточный 7 м/с.

В Лабытнанги -1 градус, пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный 12 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24