Погода на Ямале 29 апреля: пасмурный день при восточном ветре
В среду, 29 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде температура воздуха -1 градус, пасмурно, снег пройдёт только утром. Ветер северо-восточный 12 м/с.
В Ноябрьске +8 градусов, пасмурно дождливо. Ветер восточный 7 м/с.
В Новом Уренгое +1 градус, пасмурно, без осадков. Восточный ветер 9 м/с.
В Надыме +1 градус. Пасмурно, во второй половине дня ожидается снег. Ветер восточный 10 м/с.
В Губкинском +3 градуса, пасмурно, без осадков. Ветер восточный 6 м/с.
В Тарко-Сале +3 градуса, облачно, без осадков. Ветер восточный 6 м/с.
В Муравленко +3 градуса, пасмурно, дождь. Ветер восточный 7 м/с.
В Лабытнанги -1 градус, пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный 12 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU