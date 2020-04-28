28 Апр 2020 2020-04-28T17:02:40+03:00

После карантина в обсерваторе выписали 61 вахтовика из Сабетты Фото: yanao.ru

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Из Новоуренгойского обсерватора сегодня, 28 апреля, выписаны работники производственных предприятий поселка Сабетта – всего 61 человек. Как сообщили в оперативном штабе ЯНАО, они провели в изоляции 14 дней, как контактные с заболевшими Соvid-19.

Две недели пациенты находились под пристальным вниманием бригады медиков Новоуренгойской центральной горбольницы. Для постояльцев были созданы необходимые условия проживания, они обеспечены горячим питанием, санитарно-гигиеническими принадлежностями, медикаментами. Ежедневно у них замеряли температуру и вели контроль самочувствия.

Рабочие вахтового поселка признаны здоровыми после двукратного тестирования. Коронавирусная инфекция у этой группы наблюдаемых не обнаружена. Они отправятся домой или продолжат работу по усмотрению работодателя. 9 медицинских работников вернутся в Сабетту и продолжат оказывать помощь вахтовым рабочим в поселке.

Все две недели вместе с пациентами в обсерваторе находились 10 медицинских работников Новоуренгойской ЦГБ. Они готовы продолжить работу и со следующей группой пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU