На Ямале стартует акция «Георгиевская ленточка» в новом формате

28 Апр 2020 2020-04-28T16:33:12+03:00

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В этом году акция «Георгиевская ленточка», которая ежегодно проводится более чем в 90 странах мира силами тысяч волонтёров, пройдёт на Ямале с 4 по 9 мая в новом формате. Причиной нововведений стала пандемия коронавирусной инфекции.

- Георгиевская ленточка действительно стала одним из главных символов Победы. И ситуация с коронавирусом не должна нас останавливать от проведения акции. Именно поэтому мы разработали онлайн-формат, - поделилась руководитель ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

«Волонтеры Победы» помогают в организации акции уже 5 лет, за это время активисты движения раздали 15 миллионов лент жителям России и стран зарубежья. Многие бережно хранят символ Победы дома и надевают его на протяжении нескольких лет. Поэтому участникам акции организаторы предлагают найти Георгиевскую ленту дома, сделать с ней фотографию и выложить в социальные сети историю о том, почему акция важна для них. Посты предлагается отметить хэштегами и передать эстафету 5 друзьям.

Для тех, у кого ленточка не сохранилась, на официальной странице движения в Instagram можно найти виртуальную георгиевскую ленточку и наложить её на свою фотографию. Также волонтёры передали ленты в магазины, аптеки и тем, кто сейчас находится на передовой в борьбе с коронавирусом: медицинским работникам, сотрудникам полиции и ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU