Ямальский бизнес может помочь организовать летний отдых детей

28 Апр 2020 2020-04-28T16:02:32+03:00

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Департамент молодёжной политики и туризма Ямала и Центр организации детского и молодёжного отдыха рассматривают возможность увеличения количества мест в пришкольных лагерях, а также организации дополнительных альтернативных форм отдыха.

Такое решение принято в связи с отменой поездки 2 387 ямальских детей за счёт средств окружного бюджета на первые смены в детские оздоровительные лагеря России и стран зарубежья, а также с учётом возможного продления запрета на выезды детских групп за пределы региона летом.

На подобного рода замещение планируется перераспределить часть бюджетных средств, предусмотренных на организацию отдыха и оздоровления детей за пределами региона. Мера позволит не только организовать досуг для юных ямальцев в период каникул, но и поддержать малый и средний бизнес региона.

Предприниматели округа уже предложили на июнь свои услуги по организации досуговых площадок для более 400 детей: проведение мастер-классов и занятий в творческой студии керамики, гончарной мастерской, студии фотографии, на базе семейного развлекательного центра, в школе изучения иностранных языков

ИСТОЧНИК KP.RU