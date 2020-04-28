2020-04-28T15:52:45+03:00
Общество

Ямальские туристы вернулись домой из Индонезии и Таиланда

К течение 14 дней все прилетевшие будут находиться на карантине
Анна Полякова
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25 ямальских туристов вернулись домой из Индонезии и Таиланда Фото: yanao.ru25 ямальских туристов вернулись домой из Индонезии и Таиланда Фото: yanao.ru
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В Россию прилетели 25 ямальских туристов, которые не смогли вовремя вернуться из-за границы в связи с отменой международного сообщения. Вывозной рейс из Таиланда и Индонезии организовало правительство Югры. Борт доставил в аэропорт Сургута 190 человек. Это жители Ямала, ХМАО, Тюменской области и других регионов.

Вернувшиеся ямальцы – это жители Салехарда, Ноябрьска, Надыма, Нового Уренгоя и Тарко-Сале. Среди них 8 детей. Из Сургута ямальцев доставили в округ. Транспортировку организовала администрация Ноябрьска. Каждый из вернувшихся в регион дал согласие на санитарно-карантинные мероприятия. У всех будет взят тест на коронавирус.

Как сообщил первый замдиректора депздрава Ямала Кирилл Трапезников, в течение 14 дней все прилетевшие будут находиться на карантине либо в домашних условиях, если вместе с ним не проживают люди из групп риска, либо в обсерваторах. Жители Салехарда на две недели останутся в карантинном центре в Ноябрьске.

По данным департамента внешних связей Ямала, на данный момент около 150 ямальцев остаются за рубежом. На «горячую линию» ведомства поступают обращения от северян, оказавшихся в сложном положении в 29 странах мира. Каждая ситуация отрабатывается в индивидуальном порядке.

- Мы работаем в тесном контакте с МИД России, кризисным штабом по вывозу соотечественников из-за рубежа и правительствами соседних регионов, которые могут принимать международные рейсы, – сообщил замглавы округа, директор департамента внешних связей Александр Мажаров.

На прошлой неделе в Екатеринбург прибыл рейс из Антальи, доставивший в Россию жителей Уральского федерального округа. В их числе был один ямалец.

ИСТОЧНИК KP.RU

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