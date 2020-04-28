Надымчанина, страдающего туберкулезом, принудительно отправили лечиться

28 Апр 2020 2020-04-28T15:38:16+03:00

В течение длительного времени он уклонялся от обследования и лечения

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В Надыме после вмешательства прокуратуры жителя города, страдающего туберкулезом, госпитализировали в лечебное учреждение.

Установлено, что мужчина страдает открытой формой туберкулеза. Несмотря на то, что заболевание представляет угрозу заражения для окружающих, в течение длительного времени он уклонялся от обследования и лечения.

Для предотвращения распространения опасного заболевания, сохранения здоровья и благополучия граждан городской прокурор обратился в суд с иском. В нем говорилось о принудительной госпитализации мужчины, страдающего заразной формой туберкулеза, в ГБУЗ «Туберкулезная больница ЯНАО». Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены, сообщили в региональном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU