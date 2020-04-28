Ямальскую оленину будут подавать в ресторанах Германии

28 Апр 2020 2020-04-28T15:19:02+03:00

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Ямальский мясоперерабатывающий комплекс «Паюта» поставил в Германию партию оленины. 31,2 тонны бескостного мяса северного оленя в вакуумной упаковке приобрела немецкая фирма «P.Köver e.K» для реализации деликатеса в европейских ресторанах.

С немецкой компанией мясоперерабатывающий комплекс сотрудничает с 2019 года. В прошлом году предприятие уже экспортировало в Германию более 26 тонн своей продукции.

В ноябре департамент внешних связей ЯНАО организовал визит на Ямал руководителя фирмы Петера Кёфера и советника Йорга Бродерсене в рамках реализации регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». Немецкие бизнесмены посетили мясоперерабатывающий комплекс и высоко оценили качество выпускаемой продукции.

Помимо Германии «Паюта» сотрудничает с финской компанией «Lapin Nahka». В ближайшее время ямальское предприятие поставит в Финляндию 12 тонн своей продукции. Договорённости о поставке пробной партии были достигнуты в марте этого года в ходе визита владельца финской компании Харри Покка на Ямал.

В 2020 году Ямал планирует экспортировать продукции на сумму 3,4 млн долларов США. На сегодняшний день план выполнен на 60 процентов. В этом году в Германию была поставлена первая партия непищевых оленьих субпродуктов - так называемых боенских отходов. Оно используется в производстве кормов для животных. Ямал стал первым российским регионом, который начал экспортировать эту продукцию. Потенциал поставок боенских отходов составляет до 500 тонн в год.

ИСТОЧНИК KP.RU