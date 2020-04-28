28 Апр 2020 2020-04-28T14:41:24+03:00

В Салехарде пьяный водитель сбил полицейского и протащил его по дороге Фото: Ольга Крыльцова

Автомобилист был пьян и без прав

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В Салехарде мужчине предъявили обвинение в применении насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни и здоровья.

Инцидент произошел 25 апреля на автодороге «Салехард-Аэропорт». Сотрудник ДПС остановил автомобиль «Газель» под управлением пьяного 40-летнего водителя. После требования предъявить документы мужчина начал движение, сбив полицейского. Во время движения инспектор зацепился одеждой за ручку двери автомобиля.

Автомобилист, не обращая на это внимание, дал по газам. В таком состоянии обвиняемый на большой скорости он протащил полицейского по проезжей части на значительное расстояние.

Установлено, что мужчина управлял автомобилем, будучи лишенным водительских прав за нарушение ПДД. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Обвиняемого взяли под стражу, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU