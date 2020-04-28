Ноябрьск освобождают от металлических опор ЛЭП

28 Апр 2020 2020-04-28T14:00:42+03:00

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Улицы Ноябрьска постепенно освобождают от громоздких металлических опор воздушных линий электропередачи. Взамен проложена и уже успешно функционирует подземная кабельная линия, которая обеспечивает электроэнергией семь микрорайонов города, сообщает администрация Ноябрьска. Работы по замене продолжаются уже в течение нескольких лет.

- В первую очередь, это делается из соображений надежности и безопасности – кабельные линии защищены от ветра и ударов молнии, воздействие которых приводит к обрыву воздушных линий и перебоям в подаче электроэнергии, - отметил исполнительный директор АО «Энерго-Газ-Ноябрьск» Валерий Ольхов, - кроме того, меняется облик города - освобождаются улицы от громоздких металлических конструкций.

Вес каждой опоры составляет 7-8 тонн, а высота - от 24 до 30 метров. С помощью крана-манипулятора их аккуратно укладывают на землю, где потом разбирают на части. На этой неделе все семь опор будут уже демонтированы. В дальнейших планах - реконструкция в черте города ещё двух участков воздушной высоковольтной ЛЭП.

ИСТОЧНИК KP.RU