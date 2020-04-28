В Лабытнанги выбирают дизайн-проект благоустройства улицы Первомайской

28 Апр 2020 2020-04-28T13:54:16+03:00

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В Лабытнанги планируют обновить пешеходную зону улицы Первомайской. Дизайн-проект благоустройства выберут сами горожане на портале «Живём на Севере». Голосование за идеи уже началось.

Напомним, этот проект стал финалистом Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах в 2020 году. Принято решение в этом году его доработать и снова принять участие в конкурсе в 2021 году.

Пользователи портала внесли на голосование девять идей. Среди предложений - создание Аллеи Славы, посвящённой ветеранам Великой Отечественной войны, проживавшим в Лабытнанги, и обустройство Бардовской поляны, приведение в порядок фасадов прилегающих к площади Победы зданий и увеличение количества тёплых скамеек.

Также жители города просят предусмотреть обогрев ступеней единого крыльца ЗАГСа и городского краеведческого музея: их также можно будет использовать в качестве скамей, сообщает администрация города.

ИСТОЧНИК KP.RU