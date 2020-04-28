2020-04-28T13:32:40+03:00
Происшествия

Пуровчанин не хотел признавать, что заживо сжег сестру

Девушка скончалась от ожогового шока
Анна Полякова
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Пуровчанин не хотел признавать, что заживо сжег сестру Фото: pixabay.comПуровчанин не хотел признавать, что заживо сжег сестру Фото: pixabay.com
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В Тарко-Сале Пуровского района мужчину, обвиняемого в убийстве сестры, взяли под стражу. Он сам вызвал полицию утром 18 апреля после случившегося. Однако утверждал, что не причастен к гибели сестры. Правоохранителям он сообщил, что во дворе дома обнаружил обгоревшую 19-летнюю сестру без признаков жизни.

Выяснилось, что накануне ночью девушка и ее брат выпивали во дворе дома. В какой-то момент между ними возник конфликт. Около 5 часов утра во время скандала мужчина облил сестру бензином и поджег. По заключению судебно-медицинской экспертизы девушка скончалась от ожогового шока.

Днем мужчина сам позвонил в полицию и сообщил, что обнаружил тело сестры. Только под давлением собранных неопровержимых доказательств он признал свою вину и дал подробные показания об обстоятельствах совершенного преступления.

Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, сообщает СУ СКр по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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