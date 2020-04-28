2020-04-28T14:07:46+03:00
Коронавирус Covid-19

С аэропорта Сабетты сняты ограничения

Списки выезжающих будут формироваться Роспотребнадзором Ямала совместно с санитарными врачами регионов
Анна Полякова
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С аэропорта Сабетты сняты ограничения Фото: yanao.ruС аэропорта Сабетты сняты ограничения Фото: yanao.ru
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С аэропорта Сабетты Ямальского района 28 апреля сняты ограничения, сообщает оперативный штаб ЯНАО. В ближайшие дни приступят к вывозу здоровых вахтовиков с отрицательным тестом на коронавирус. Процесс будет проходить поэтапно. Схема была выработана совместно с работодателем.

Списки выезжающих будут формироваться Роспотребнадзором Ямала совместно с санитарными врачами тех регионов, куда будут пребывать работники.

Решение, кто из сотрудников, прошедших 14-дневный карантин, сможет отправиться домой, будет принято по заключению учреждения главным санитарным врачом ЯНАО .

Сейчас в лаборатории Салехардской окружной больницы исследуют 1929 проб, отобранных в последние несколько дней медиками ЯНАО у вахтовых работников поселка. Исследованы уже 740 проб, все результаты направляются на верификацию в ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии ЯНАО».

Как ранее сообщалось, 10 ямальских медиков вернулись из Сабетты, где все выходные обследовали вахтовых рабочих, которые были в контакте с ранее заболевшими коронавирусной инфекцией.

Тенденция относительно прироста числа заболевших на Ямале сохраняется. Основная часть пациентов с подтвержденным диагнозом - это вахтовики. К этому часу зарегистрировано 228 случаев заболевания среди работников месторождений

ИСТОЧНИК KP.RU

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