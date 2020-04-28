2020-04-28T12:12:06+03:00
Экономика

Больше ямальских предпринимателей получат поддержку в связи с пандемией

Добавлены 9 новых видов деятельности в сфере бытовых услуг
Анна Полякова
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Больше ямальских предпринимателей получат поддержку в связи с пандемией Фото: yanao.ruБольше ямальских предпринимателей получат поддержку в связи с пандемией Фото: yanao.ru
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На Ямале расширили список предпринимателей, которые смогут получить помощь в связи с последствиями распространения коронавирусной инфекции.

Доступ к программам поддержки, принятым правительство ЯНАО, увеличен. Добавлены 9 новых видов деятельности в сфере бытовых услуг в перечень кодов ОКВЭД, которые попадают под действие пакетов поддержки. Это позволит поддержать еще около 200 индивидуальных предпринимателей.

Как отметил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, это сделано после обращений предпринимателей, которые фактически пострадали из-за ограничений, но по формальному признаку не могли получить помощь.

- Когда предприниматель регистрировал свою деятельность, он не предполагал, что ОКВЭД будет играть настолько важное значение. То есть та же швея может быть зарегистрирована по смежному ОКВЭД – ателье, и не сможет воспользоваться мерами. Поэтому мы расширили перечень ОКВЭД, - рассказала директор департамента экономики Ямала Светлана Гусева.

Индивидуальные предприниматели в сфере бытовых услуг могут получить единовременную выплату в размере 30 тысяч рублей. На 27 апреля средства получили 467 предпринимателей. Еще более 50 субъектов МСП получили выплату для социального бизнеса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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