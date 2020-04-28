В Муравленко начала работать лаборатория по диагностике COVID-19

28 Апр 2020 2020-04-28T11:01:50+03:00

В среднем в сутки здесь будут делать 40-50 тестов

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В Муравленко будут проводить диагностику коронавируса. Новая лаборатория в центральной городской больнице города стала одиннадцатой по счёту на Ямале, где тестируют на COVID-19.

Максимальная суточная мощность – 70 исследований в день. В медучреждении будут тестировать прибывших из зарубежных поездок и контактных с ними, медработников из группы риска, горожан старше 60 лет, пациентов стационара, а также больных с внебольничными пневмониями с признаками ОРВИ. Диагностировать инфекцию в этой лаборатории будут также у тех, кто имел непосредственные контакты с заболевшими.

В лаборатории сейчас задействовано два сотрудника, есть необходимое современное оборудование для молекулярно-биологической диагностики коронавируса методом полимеразной цепной реакции. Строго соблюдаются все правила инфекционной безопасности.

На прошлой неделе в Лабытнанги также начала работать лаборатория на базе медучреждения. Диагностика коронавируса проводится в большинстве крупных населенных пунктов. На этой неделе исследования на COVID-19 должны начать проводить еще 2 учреждения здравоохранения Ямала – в Губкинском и Тарко-Сале.

Открытие новых лабораторий позволяет не только увеличить число тестирований, но и ускорить процесс получения результатов исследований. Особенно важно это для тех территорий, из которых требуется время для транспортировки собранного медиками биоматериала, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU