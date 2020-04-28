В Салехарде женщина, которую едва не убил муж, успела вызвать полицию
В Салехарде раненая женщина успела вызвать полицию. В покушении на убийство обвиняется ее супруг.
Ночью 24 апреля он напал с ножом на жену. Женщина позвонила в полицию и сообщила, что ее пьяный супруг слишком агрессивен и пугает ее своим поведением.
Прибывшие полицейские обнаружили в квартире женщину уже с множественными колото-резанными ранениями, которые нанес ей супруг в ходе конфликта. Своевременное вмешательство правоохранителей спасло ей жизнь. Женщину доставили в медицинское учреждение, где ей успели оказать медицинскую помощь.
Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, в отношении ранее судимого обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU