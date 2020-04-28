В Салехарде женщина, которую едва не убил муж, успела вызвать полицию

28 Апр 2020 2020-04-28T10:48:11+03:00

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В Салехарде раненая женщина успела вызвать полицию. В покушении на убийство обвиняется ее супруг.

Ночью 24 апреля он напал с ножом на жену. Женщина позвонила в полицию и сообщила, что ее пьяный супруг слишком агрессивен и пугает ее своим поведением.

Прибывшие полицейские обнаружили в квартире женщину уже с множественными колото-резанными ранениями, которые нанес ей супруг в ходе конфликта. Своевременное вмешательство правоохранителей спасло ей жизнь. Женщину доставили в медицинское учреждение, где ей успели оказать медицинскую помощь.

Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, в отношении ранее судимого обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU