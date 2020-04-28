Пуровские подростки записываются в трудовые бригады

28 Апр 2020 2020-04-28T10:28:54+03:00

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В Тарко-Сале Пуровского района стартовала заявочная кампания по летнему трудоустройству подростков. В прошлом году все места в трудовых бригадах распределили за 2 недели. Пока планируются традиционные три смены на каждый летний месяц, однако сложная эпидситуация сможет внести коррективы в планы.

Как сообщила замначальника районного управления молодёжной политики и туризма Наталья Григорьева, в июне планируется трудоустроить 80 детей, июль и август – по 60 детей. Они будут работать на 0,5 ставки - через день по два часа. За смену ребята могут заработать по 15 тысяч рублей, а также опыт командной работы.

Заявочная кампания по летнему трудоустройству подростков продолжается и в Ханымее. Труднее всего обычно участникам первой смены – им приходится очищать территорию посёлка от накопившегося за зиму мусора. Несмотря на это, желающих потрудиться в июне, как правило, больше всего.

Желающих всегда много, поэтому каждый может поработать только один месяц, чтобы у большего числа подростков был шанс принести пользу городу и получить за это деньги. Исключение составляют ребята, относящиеся к льготным категориям, – они не только могут дважды за лето воспользоваться правом на трудоустройство, но и записывают их в бригады в первую очередь.

Учитывая сложную эпидемиологическую обстановку, в этом году документы принимают дистанционно, отправить их можно на адрес электронной почты администрации посёлка.

ИСТОЧНИК KP.RU