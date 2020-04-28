На Ямале замечен рост числа жертв ДТП с участием пьяных водителей

28 Апр 2020 2020-04-28T09:28:50+03:00

Сообщившие о неадекватном водителем могут рассчитывать на вознаграждение

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В Госавтоинспекции Ямала отмечают рост числа травмированных и погибших в результате ДТП с участием нетрезвых водителей. С начала года на Ямале зарегистрировано более 50 таких аварий, травмы получили 16 человек, 6 погибли.

Только за первый квартал 2020 года на территории автономного округа задержано более 600 нетрезвых водителей. 78 любителей пьяной езды ждет уже не административная, а уголовная ответственность. Им грозит до двух лет лишения свободы, поскольку они уже ранее привлекались к административной ответственности за нетрезвое вождение.

Один из последних случаев произошел накануне, когда пьяный водитель автомобиля KIA без прав влетел в стоящий на железнодорожных путях подвижной состав.

Автоинспекторы призывают водителей транспортных средств не испытывать свою судьбу, а окружающих – не оставаться равнодушными к проблеме «пьянства за рулём» и своевременно сообщать в полицию о неадекватных водителях.

Полицейские также напоминают о возможной финансовой поддержке граждан предоставивших достоверную информацию о правонарушении или преступлении в виде 4000 рублей, сообщает Госавтоинспекция Ямала.

ИСТОЧНИК KP.RU