В Салехарде могут ввести режим электронных пропусков
В Салехарде обсуждается возможность введения системы электронных пропусков – QR-кодов. Подобная мера действует в Москве для поездкок в общественном транспорте и такси. Сейчас в окружной столице, как и во многих регионах страны, действует режим самоизоляции.
Одновременно салехардцам, планирующим в ближайшее время посетить столицу по делам или проездом, рекомендуют заказать электронные пропуска на сайте мэрии Москвы.
Эффективность режима самоизоляции подчеркнул и кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ, председатель салехардской гордумы Владимир Мартынюк.
Он призывает горожан соблюдать правила личной гигиены, оставаться дома и как можно меньше лично контактировать с окружающими, чтобы не подвергать риску ни себя, ни своих близких.
В Салехарде установлен контроль за режимом самоизоляции. За его соблюдением следят и правоохранительные органы, также ежедневно улицы патрулируют представители городского казачьего общества. В рейды выходят порядка десяти человек.
За нарушение самоизоляции предусмотрены административные взыскания. Всего за весь период в окружной столице составлено 204 протокола, сообщает администрация Салехарда.
ИСТОЧНИК KP.RU