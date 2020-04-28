В Салехарде могут ввести режим электронных пропусков

28 Апр 2020 2020-04-28T09:31:37+03:00

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В Салехарде обсуждается возможность введения системы электронных пропусков – QR-кодов. Подобная мера действует в Москве для поездкок в общественном транспорте и такси. Сейчас в окружной столице, как и во многих регионах страны, действует режим самоизоляции.

Одновременно салехардцам, планирующим в ближайшее время посетить столицу по делам или проездом, рекомендуют заказать электронные пропуска на сайте мэрии Москвы.

Эффективность режима самоизоляции подчеркнул и кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ, председатель салехардской гордумы Владимир Мартынюк.

Он призывает горожан соблюдать правила личной гигиены, оставаться дома и как можно меньше лично контактировать с окружающими, чтобы не подвергать риску ни себя, ни своих близких.

В Салехарде установлен контроль за режимом самоизоляции. За его соблюдением следят и правоохранительные органы, также ежедневно улицы патрулируют представители городского казачьего общества. В рейды выходят порядка десяти человек.

За нарушение самоизоляции предусмотрены административные взыскания. Всего за весь период в окружной столице составлено 204 протокола, сообщает администрация Салехарда.

ИСТОЧНИК KP.RU