За неделю мошенники лишили ямальцев 1,3 млн рублей

28 Апр 2020 2020-04-28T08:56:54+03:00

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Телефонные мошенники выманили у жителей Ямала более 1,3 млн рублей за прошедшую неделю. Жертвами обмана стали 25 северян, сообщает прокуратура ЯНАО.

Число таких преступлений продолжает расти, несмотря на размещенные в СМИ призывы быть бдительными и не поддаваться уловкам мошенников.

Например, жительница Ноябрьска, потерявшая ноутбук, обратилась в полицию. Она рассказала, что неизвестные лица под предлогом возврата техники за вознаграждение просили ее перевести на их счет 5 тыс. рублей.

По результатам дополнительной проверки возбуждено уголовное дело по факту покушения на мошенничество.

Прокуратура автономного округа призывает быть бдительными и напоминает, что о подобных фактах следует незамедлительно сообщать в полицию. Такие сообщения тщательно проверяются, чтобы установить причастных к преступной схеме, и привлечь их к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU