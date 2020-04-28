Ямальский борец потратил премию за победу на продукты нуждающимся

28 Апр 2020 2020-04-28T08:40:53+03:00

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Ямальский борец Никита Ребро потратил всю премию за победу на чемпионате России на благотворительность. Спортсмен из Тарко-Сале покупает и развозит продукты нуждающимся землякам. За несколько дней он помог десяткам семей, оказавшихся в непростой ситуации в период пандемии коронавируса.

- В наши непростые времена надо помогать людям. Когда принес ветеранам продуктовые наборы, они от радости заплакали. В такие минуты хочется еще больше творить добро, - рассказал спортсмен.

У Никиты Ребро есть небольшая команда добровольцев, готовых закупать, формировать и развозить продуктовые наборы нуждающимся, рассказали в администрации Пуровского районг.

Никита Ребро - неоднократный чемпион мира, Европы и России по вольной и греко-римской борьбе. Он возглавляет ямальскую федерацию спорта глухих и работает спортсменом-инструктором окружного центра адаптивного спорта.

Таркосалинский спортсмен дважды занесен в Книгу рекордов России. Никита воспитывает четырех детей, и мечтает сразиться за титул олимпийского чемпиона.

ИСТОЧНИК KP.RU