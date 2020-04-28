В Радоницу ямальцам рекомендуют отказаться от посещения кладбищ

28 Апр 2020 2020-04-28T08:29:13+03:00

У всех православных есть возможность присоединиться к общей молитве

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Радоница – особый день для поминовения усопших – в этом году отмечается 28 апреля. Традиционно в этот день после литургии совершается полная панихида. Все верующие – молятся о своих усопших и многие посещают кладбища, вспоминая родных.

Однако в этом году на территории Ямало-Ненецкого автономного округа введен режим самоизоляции, связанный с пандемией коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV. От посещения кладбищ горожанам рекомендуют отказаться.

- В дни самоизоляции верующим рекомендовано молиться дома, а священнослужители продолжают совершать богослужения в храме, - сообщает Салехардская епархия РПЦ.

У всех православных есть возможность присоединиться к общей молитве во время прямых эфиров в официальных группах местных храмов в социальной сети «ВКонтакте» и подать записки о поминовении. Если у горожан нет возможности воспользоваться Интернетом, подать записки можно при помощи СМС-сообщений на телефоны храмов.

ИСТОЧНИК KP.RU