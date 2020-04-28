2020-04-28T07:41:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Меры безопасности ямальцам нужно будет соблюдать весь май

Дмитрий Артюхов: Уже идет работа над планом по ослаблению запретов [видео]
Анна Полякова
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Меры безопасности ямальцам нужно будет соблюдать весь май Фото: скрин видео vk.comМеры безопасности ямальцам нужно будет соблюдать весь май Фото: скрин видео vk.com
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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов заявил, что май не обещает быть лёгким. Глава региона выступил с видообращением к землякам, опубликовав его в соцсети.

Он сообщил землякам, что жителям автономного округа нужно будет соблюдать меры безопасности весь следующий месяц, но сегодня уже идет работа над планом по ослаблению запретов по самым востребованным вопросам. Губернатор пообещал озвучить их в ближайшее время.

- Рад, что ямальцы прислушиваются к рекомендациям и не выезжают из региона. За месяц, особенно за последние дни, сдали почти 40 тысяч авиабилетов нашей авиакомпании. Авиакомпания «Ямал» возвращает стоимость полностью, вне зависимости от того, по какому тарифу был куплен билет, - сказал Артюхов. Губернатор также ответил на часто задаваемые вопросы. Он рассказал о ситуации с заболевшими вахтовиками и о помощи предпринимателям региона в связи с последствиями распространения коронавируса.

О ситуации с распространением коронавирусной инфекции на Ямале 27.04.2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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