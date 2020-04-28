Меры безопасности ямальцам нужно будет соблюдать весь май

28 Апр 2020 2020-04-28T07:41:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов заявил, что май не обещает быть лёгким. Глава региона выступил с видообращением к землякам, опубликовав его в соцсети.

Он сообщил землякам, что жителям автономного округа нужно будет соблюдать меры безопасности весь следующий месяц, но сегодня уже идет работа над планом по ослаблению запретов по самым востребованным вопросам. Губернатор пообещал озвучить их в ближайшее время.

- Рад, что ямальцы прислушиваются к рекомендациям и не выезжают из региона. За месяц, особенно за последние дни, сдали почти 40 тысяч авиабилетов нашей авиакомпании. Авиакомпания «Ямал» возвращает стоимость полностью, вне зависимости от того, по какому тарифу был куплен билет, - сказал Артюхов. Губернатор также ответил на часто задаваемые вопросы. Он рассказал о ситуации с заболевшими вахтовиками и о помощи предпринимателям региона в связи с последствиями распространения коронавируса.

О ситуации с распространением коронавирусной инфекции на Ямале 27.04.2020.

ИСТОЧНИК KP.RU