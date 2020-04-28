2020-04-28T07:31:08+03:00
Происшествия

На Ямале иномарка врезалась в вагон поезда

Автомобилист проигнорировал дорожный знак
Анна Полякова
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На Ямале иномарка врезалась в вагон поезда Фото: Госавтоинспекция ЯмалаНа Ямале иномарка врезалась в вагон поезда Фото: Госавтоинспекция Ямала
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В районе первого километра автодороги Харп-Карьер 27 апреля случилось ДТП. Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, автомобилист проигнорировал дорожный знак и попал в аварию на нерегулируемом железнодорожном переезде.

Водитель «КIA» не выполнил требование знака «Движение без остановки запрещено», в результате влетел на стоящий на путях железнодорожный вагон. В происшествии пострадал пассажир. Получившего травмы госпитализировали.

По данным регионального ведомства, за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 5 ДТП, в результате которых один человек травмирован. С начала 2020 года в 1817 зарегистрированных ДТП погибли 16 человек и 159 травмированы, среди которых 12 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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