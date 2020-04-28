2020-04-28T07:19:21+03:00
Экономика

Более 500 предпринимателей ЯНАО получили денежную компенсацию

Глава Ямала рассказал о фактической помощи бизнесу [видео]
Анна Полякова
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Более 500 предпринимателей ЯНАО получили денежную компенсацию Фото: yanao.ruБолее 500 предпринимателей ЯНАО получили денежную компенсацию Фото: yanao.ru
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Помощь ямальским предпринимателям, которые попали в сложную ситуацию в связи с последствиями распространения коронавируса и ограничительных мер из-за самоизолыции, уже в действии.

Как сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в своем видеообращении землякам, которое он опубликовал в соцсети, сегодня более 500 предпринимателей получили денежную компенсацию, от 30 до 200 тысяч рублей, в зависимости от того, какой у них бизнес.

Еще более 50 предпринимателей получили отсрочку по различным платежам – микрозаймы, лизинг. 27 апреля были приняты первые заявки от самозанятых. Они уже проверены, 28 апреля люди уже получат поддержку.

- Много вопросов по перечню ОКВЭД. Исправляем это и расширяем поддержку, например, в части бытовых услуг. Новая мера: с сегодняшнего дня бизнес, выручка которого упала больше чем вполовину, может воспользоваться льготным займом до 1 млн рублей под 1% с отсрочкой платежа на полгода, - рассказал губернатор.

Напомним, микрозайм «Антикризис» разработало агентство «Мой бизнес». Он специально создан для покрытия кассовых разрывов, которые возникли из-за последствий распространения коронавирусной инфекции.

О ситуации с распространением коронавирусной инфекции на Ямале 27.04.2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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