2020-04-28T06:10:03+03:00
Общество

Глава Ямала прокомментировал ситуацию с заболевшими в Сабетте вахтовиками

Меры по продлению смены сработали
Анна Полякова
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Глава Ямала прокомментировал ситуацию с заболевшими в Сабетте вахтовикамиГлава Ямала прокомментировал ситуацию с заболевшими в Сабетте вахтовикамиФото: Ольга Крыльцова
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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов прокомментировал ситуацию с заболевшими в Сабетте вахтовиками. Напомним, накануне было выявлено 27 новых случаев коронавируса. К этому часу из общего числа подтвержденных диагнозов больше половины – это вахтовые рабочие (219 из 375).

Глава ЯНАО в своем видеообращении к землякам сообщил, что много вопросов, почему так много болеет именно вахтовиков. Есть мнения, что не сработали меры по продлению их смены до трех месяцев.

- Это не совсем так. У нас около 60 активных месторождений и более 100 тысяч вахтовых рабочих на них. Выявленные случаи касаются, по сути, всего трёх месторождений. Это значит, меры действуют, - заявил Артюхов.

Губернатор также признался, получает много сообщений из Сабетты и от членов семей вахтовиков, о том, что люди не могут выехать домой. Однако ситуация такова, что, по постановлению Роспотребнадзора, вылет оттуда приостановлен. Нельзя допустить выезд больных.

Что сейчас происходит в поселке? Идет массовое тестирование работников, взяли около 2 тысяч тестов. Уже на этой неделе можно будет отправлять домой людей с отрицательными анализами.

Как ранее писала «Комсомольская правда – Ямал», процесс будет организован работодателем под контролем Управления Роспотребнадзора по ЯНАО. Вывоз работников будет проходить поэтапно. Власти ЯНАО проведут переговоры с регионами, где проживают вахтовики, о координации процесса их возвращения домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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