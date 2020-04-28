На Ямале распространяют фейк о влиянии алкоголя на коронавирус
В социальных сетях и мессенджерах Ямала распространяется фейковая информация о влиянии алкоголя на коронавирус. В частности, говорится о пользе спиртосодержащих напитков в период пандемии.
Оперативный штаб ЯНАО, цитируя экспертов, опровергает данную информацию. Ученые объясняют, что спиртным нельзя обеззаразить организм. Все дело в том, что алкоголь не способен попадать внутрь клетки, а вирус находится именно там, поэтому спиртное не действует на саму инфекцию, а вот здоровье заболевшему подорвать может.
- Вместе алкоголь и инфекция оказывают серьезную нагрузку на сердечно-сосудистую систему и вызывают токсическое действие. Пьянство может привести к тому, что человек даже не заметит, что заразился COVID-19, - сообщает оперштаб.
ИСТОЧНИК KP.RU
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