На Ямале распространяют фейк о влиянии алкоголя на коронавирус

28 Апр 2020 2020-04-28T06:58:16+03:00

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В социальных сетях и мессенджерах Ямала распространяется фейковая информация о влиянии алкоголя на коронавирус. В частности, говорится о пользе спиртосодержащих напитков в период пандемии.

Оперативный штаб ЯНАО, цитируя экспертов, опровергает данную информацию. Ученые объясняют, что спиртным нельзя обеззаразить организм. Все дело в том, что алкоголь не способен попадать внутрь клетки, а вирус находится именно там, поэтому спиртное не действует на саму инфекцию, а вот здоровье заболевшему подорвать может.

- Вместе алкоголь и инфекция оказывают серьезную нагрузку на сердечно-сосудистую систему и вызывают токсическое действие. Пьянство может привести к тому, что человек даже не заметит, что заразился COVID-19, - сообщает оперштаб.

ИСТОЧНИК KP.RU