2020-04-28T05:15:02+03:00
Общество

Погода на Ямале 28 апреля: будет пасмурно, но без осадков

Температура воздуха -1 ... +3 градуса
Анна Полякова
Поделиться:
Погода на Ямале 28 апреля: будет пасмурно, но без осадковПогода на Ямале 28 апреля: будет пасмурно, но без осадковФото: Анна Полякова
Изменить размер текста:

Во вторник, 28 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде температура воздуха -1 градус, пасмурно, но без осадков. Ветер восточный 3 м/с.

В Ноябрьске +8 градусов, малооблачно, осадки не ожидаются. Ветер восточный 5 м/с.

В Новом Уренгое +1 градус, пасмурно, без осадков. Западный ветер 1 м/с.

В Надыме -1 градус. Пасмурно, без осадков. Ветер восточный 3 м/с.

В Губкинском +1 градус, пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный 3 м/с.

В Тарко-Сале +2 градуса, пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный 1 м/с.

В Муравленко +3 градуса, солнечно, осадки не прогнозируются. Ветер северо-восточный 5 м/с.

В Лабытнанги -1 градус, малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Меры безопасности ямальцам нужно будет соблюдать весь май
На Ямале иномарка врезалась в вагон поезда
Более 500 предпринимателей ЯНАО получили денежную компенсацию
На Ямале распространяют фейк о влиянии алкоголя на коронавирус
Глава Ямала прокомментировал ситуацию с заболевшими в Сабетте вахтовиками
Погода на Ямале 28 апреля: будет пасмурно, но без осадков
Турбизнес Ямала получит финансовую поддержку
Ямальцы назвали самые популярные меры поддержки в период пандемии
В Салехарде увеличили количество дежурных групп в детсадах
На Ямале во время пандемии продолжается строительство соцобъектов
Силовики и волонтеры Ямала получат дополнительные средства индивидуальной защиты
Глава Ямала отчитался о ситуации по коронавирусу перед полпредом УрФО
Тазовчанин, изнасиловавший потерявшую сознание девушку, получил срок
Коммунальщики Ямала призывают оплачивать услуги за стариков
В Пуровском районе ссора соседей закончилась поножовщиной
Мама с двойней смогла вернуться в Салехард во время пандемии
В Салехарде проверили «проблемные» адреса
Новые детсады в Пурпе и Тарко-Сале обещают сдать до конца года
В Новом Уренгое мошенник обокрал безработного
В Приуральском районе запретили выходить на лед
Татьяна Бучкова о коронавирусе на Ямале: Тенденции прежние
В Салехарде начали развозить вторую партию школьных наборов