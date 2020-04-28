Погода на Ямале 28 апреля: будет пасмурно, но без осадков
Во вторник, 28 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде температура воздуха -1 градус, пасмурно, но без осадков. Ветер восточный 3 м/с.
В Ноябрьске +8 градусов, малооблачно, осадки не ожидаются. Ветер восточный 5 м/с.
В Новом Уренгое +1 градус, пасмурно, без осадков. Западный ветер 1 м/с.
В Надыме -1 градус. Пасмурно, без осадков. Ветер восточный 3 м/с.
В Губкинском +1 градус, пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный 3 м/с.
В Тарко-Сале +2 градуса, пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный 1 м/с.
В Муравленко +3 градуса, солнечно, осадки не прогнозируются. Ветер северо-восточный 5 м/с.
В Лабытнанги -1 градус, малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU