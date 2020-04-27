Турбизнес Ямала получит финансовую поддержку

27 Апр 2020 2020-04-27T17:24:04+03:00

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Туроператоры и турагенты Ямала получат финансовую региональную поддержку в связи с последствиями распространения коронавируса. Выделенные средства можно будет направить на частичное возмещение затрат, связанных с профессиональной деятельностью. Ожидается, что получить помощь смогут порядка 100 представителей турбизнеса региона.

В период действия ограничительных мер наиболее пострадавшими субъектами малого и среднего бизнеса в отрасли стали туроператоры и туристические агентства. Массовые расторжения договоров, потеря одного из самых «горячих» для Ямала сезонов, невозможность планирования дальнейшей краткосрочной работы – всё это остро сказалось на финансовой стабильности турбизнеса округа.

Как рассказал директор департамента молодёжной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин, за счёт изменения формата, переноса или отмены некоторых мероприятий был перераспределён бюджет ведомства. Именно эти финансы направлены на предоставление субсидий.

Региональные туристические агентства вынуждены производить возвраты туристам своего комиссионного вознаграждения ввиду вынужденного неисполнения обязательств и поступающих претензий со стороны жителей округа.

Субсидия предоставляется единовременно. Для туроператоров - в размере затрат, но не более 200 000 рублей; для турагентов - в размере затрат, но не более 100 000 рублей. Предприниматель должен предоставить отчёт не позднее 1 августа 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU