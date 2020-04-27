Ямальцы назвали самые популярные меры поддержки в период пандемии

27 Апр 2020 2020-04-27T16:20:50+03:00

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Самой популярной мерой соцподдержки населения на Ямале во время пандемии стали продуктовые наборы для школьников и техника, которую раздавали для дистанционного обучения. Так определили пользователи соцсетей. Об этом сообщили в оперативном штабе ЯНАО.

О данной мере знают более 74% пользователей по всем муниципальным округам.На втором месте по популярности идет мера о помощи пожилым гражданам в приобретении и доставке продуктов и лекарств - о такой мере знают от 58% до 63% пользователей социальных сетей на Ямале.

Замыкает тройку лидеров по опросу мера о дополнительных выплатах на детей до трех лет и на детей от трех до семи лет - о такой мере знают от 49% - до 61% пользователей социальных сетей в ямальских муниципалитетах. Напоминаем, что в округе правительством ЯНАО разработано три пакета мер по соцподдержке населения и бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU