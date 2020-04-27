В Салехарде увеличили количество дежурных групп в детсадах

27 Апр 2020 2020-04-27T16:09:35+03:00

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В Салехарде с 27 апреля увеличено количество дежурных групп в детских садах города для детей, чьи родители должны находиться на своих рабочих местах. Сделано это для необходимости размещения не больше 12 детей в одном образовательном учреждении. Как сообщили в администрации ямальской столицы, дежурные группы открылись ещё в шести детских садах города: «Светлячок», «Синяя птица», «Журавушка», «Мозаика», «Улыбка» и «Снегурочка». Всего детские сады посещают 79 воспитанников, чьим родителям приходится работать в дни общей самоизоляции.

Напомним, в регионе большой перечень предприятий, которые продолжат работу - это связь, жилищно-коммунальный комплекс, работники правоохранительных органов, органов власти. Дежурные детские сады примут детей, чьи родители должны выходить на работу и не нашли, с кем оставить детей. Дежурные группы начали работать 30 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU