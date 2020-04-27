На Ямале во время пандемии продолжается строительство соцобъектов

27 Апр 2020 2020-04-27T16:00:03+03:00

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На Ямале во время пандемии продолжается строительство социально значимых объектов. Как сообщает правительство ЯНАО, работы ведутся во всех муниципальных образованиях округа - всего 125 объектов социальной сферы. Из них 65 относятся к образовательной сфере, 11 – к сфере культуры, 26 - к здравоохранению, 2 – к социальной политике, 21 – к физической культуре и спорту.

При этом строительство детских садов и школ на Ямале всегда на особом контроле у главы региона Дмитрия Артюхова. Сейчас строители работают на площадках 29 детских садов и 32-х школ. В этом году в эксплуатацию должны быть введены 20 детсадов, в новые садики пойдут почти пять тысяч маленьких ямальцев. Следующий шаг — строительство современных школ. Всего в ближайшие четыре года построим 25 новых школ.

Наиболее крупные школы строятся в Салехарде, Губкинском, Надыме, Новом Уренгое, Ноябрьске, а также в Ямальском и Тазовском районах. В Салехарде строятся две школы в сумме на 2075 мест, одна из них будет с бассейном. В Ноябрьске и Новом Уренгое, в микрорайонах Радужный и Тундровый, также возводятся школы с бассейном на 1200 мест каждая.

- В наибольшей степени готовности находятся детсады, строящиеся по программе муниципально-частного партнёрства. Это по 3 детсада в Пуровском районе и Салехарде. По 2 сада в Ноябрьске и Губкинском, по одному - в Новом Уренгое и посёлке Аксарка. Кроме того, в высокой степени готовности находится ряд жилых домов, – сказал директор департамента строительства и жилищной политики округа Юрий Теряев.

Не снижаются на Ямале и темпы жилищного строительства. Под программы переселения возводят 182 многоквартирных жилых дома. За первый квартал 2020 года было введено в эксплуатацию 7,548 тыс. кв. м жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU