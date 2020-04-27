Силовики и волонтеры Ямала получат дополнительные средства индивидуальной защиты

27 Апр 2020 2020-04-27T15:39:28+03:00

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Более 500 тысяч лицевых масок и 65 тысяч пар защитных перчаток, кожный антисептик, дезинфицирующие средства для помещений и бесконтактные термометры приобрёл департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.

Средства индивидуальной защиты раздадут силовым ведомствам для несения службы в условиях повышенной готовности. Их получат представители полиции, Росгвардии, прокуратуры, Ямалспаса, МЧС, противопожарной службы, военкомата, уголовно-исполнительной инспекции, а также службы судебных приставов.

- Силовые структуры и волонтёры округа уже получили более 300 тысяч индивидуальных лицевых масок. Защитные перчатки, кожный антисептик и дезинфицирующие средство для помещений выданы в полном объёме, - сообщил первый замдиректора департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО Максим Тютюнник.

С помощью этих средств защиты добровольцы могут оказывать помощь тем, кому в условиях самоизоляции она крайне необходима, не беспокоясь за своё собственное здоровье. Волонтёры регионального штаба, в свою очередь, получили от департамента 1000 лицевых масок и 2000 пар защитных перчаток. В ближайшие дни им будут переданы ещё 1040 масок.

ИСТОЧНИК KP.RU