27 Апр 2020 2020-04-27T15:19:42+03:00

Глава Ямала отчитался о ситуации по коронавирусу перед полпредом УрФО Фото: yanao.ru

Изменить размер текста: A A

Уже на этой неделе в медучреждения Ямала должны поступить ещё 4 аппарата ИВЛ. В течение мая Ямал ждёт несколько дополнительных поставок, как в рамках партии, распределённой Минпромторгом, так и по контрактам, где регион договаривался самостоятельно. Об этом рассказал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на совещании под руководством полномочного представителя Президента РФ Николая Цуканова

Совещание прошло понедельник, 27 апреля, в формате видеоконференцсвязи.В своём выступлении губернатор подчеркнул, что для пациентов с коронавирусом в регионе разворачиваются дополнительные койки, сверх установленного Минздравом норматива. На данный момент их уже более 500, большинство - оснащены кислородом. Что касается аппаратов ИВЛ, на данный момент ими оборудованы 97 коек.

Особое место в своём выступлении Дмитрий Артюхов уделил выплатам для медиков, которые работают с пациентами с новой коронавирусной инфекцией.

- Мы учредили дополнительные региональные материальные выплаты: 70 тысяч рублей для врачей, работающих на полную ставку, 50 тысяч для среднего медицинского персонала и 30 тысяч рублей для младшего, - подчеркнул глава региона.

Как ранее сообщалось, на данный момент на Ямале зарегистрировано 375 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, из них 219 - у вахтовых работников.

ИСТОЧНИК KP.RU