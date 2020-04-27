2020-04-27T15:19:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава Ямала отчитался о ситуации по коронавирусу перед полпредом УрФО

Особое место в выступлении Дмитрий Артюхов уделил выплатам для медиков
Анна Полякова
Поделиться:
Глава Ямала отчитался о ситуации по коронавирусу перед полпредом УрФО Фото: yanao.ruГлава Ямала отчитался о ситуации по коронавирусу перед полпредом УрФО Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

Уже на этой неделе в медучреждения Ямала должны поступить ещё 4 аппарата ИВЛ. В течение мая Ямал ждёт несколько дополнительных поставок, как в рамках партии, распределённой Минпромторгом, так и по контрактам, где регион договаривался самостоятельно. Об этом рассказал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на совещании под руководством полномочного представителя Президента РФ Николая Цуканова

Совещание прошло понедельник, 27 апреля, в формате видеоконференцсвязи.В своём выступлении губернатор подчеркнул, что для пациентов с коронавирусом в регионе разворачиваются дополнительные койки, сверх установленного Минздравом норматива. На данный момент их уже более 500, большинство - оснащены кислородом. Что касается аппаратов ИВЛ, на данный момент ими оборудованы 97 коек.

Особое место в своём выступлении Дмитрий Артюхов уделил выплатам для медиков, которые работают с пациентами с новой коронавирусной инфекцией.

- Мы учредили дополнительные региональные материальные выплаты: 70 тысяч рублей для врачей, работающих на полную ставку, 50 тысяч для среднего медицинского персонала и 30 тысяч рублей для младшего, - подчеркнул глава региона.

Как ранее сообщалось, на данный момент на Ямале зарегистрировано 375 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, из них 219 - у вахтовых работников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ямальцы назвали самые популярные меры поддержки в период пандемии
В Салехарде увеличили количество дежурных групп в детсадах
На Ямале во время пандемии продолжается строительство соцобъектов
Силовики и волонтеры Ямала получат дополнительные средства индивидуальной защиты
Глава Ямала отчитался о ситуации по коронавирусу перед полпредом УрФО
Тазовчанин, изнасиловавший потерявшую сознание девушку, получил срок
Коммунальщики Ямала призывают оплачивать услуги за стариков
В Пуровском районе ссора соседей закончилась поножовщиной
Мама с двойней смогла вернуться в Салехард во время пандемии
В Салехарде проверили «проблемные» адреса
Новые детсады в Пурпе и Тарко-Сале обещают сдать до конца года
В Новом Уренгое мошенник обокрал безработного
В Приуральском районе запретили выходить на лед
Татьяна Бучкова о коронавирусе на Ямале: Тенденции прежние
В Салехарде начали развозить вторую партию школьных наборов