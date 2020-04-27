Тазовчанин, изнасиловавший потерявшую сознание девушку, получил срок

27 Апр 2020 2020-04-27T15:10:36+03:00

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Жителю Тазовского района зачитали приговор. 26–летнего мужчину признали виновным в изнасиловании и угрозе убийством.

Вечером 24 февраля двое жителей села пригласили знакомую девушку присоединиться к их компании. Посиделки устроили в помещении теплового узла системы теплоснабжения распить с ними спиртное.

Девушка, пообщавшись в компании мужчин, решила уходить. Однако один из ухажёров предложил ей интимную связь. Получив отказ, он избил ее, нанося удары по лицу. Сжав руками ее горло, пригрозил убийством. Когда девушка потеряла сознание, мучитель изнасиловал ее.

Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, в ходе предварительного следствия его заключили под стражу. Приговором суда ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU