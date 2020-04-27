2020-04-27T14:44:11+03:00
Общество

Коммунальщики Ямала призывают оплачивать услуги за стариков

К учетной записи можно привязать любое количество лицевых счетов
Анна Полякова
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Коммунальщики Ямала призывают оплачивать услуги дистанционно Фото: pixabay.comКоммунальщики Ямала призывают оплачивать услуги дистанционно Фото: pixabay.com
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Коммунальщики Ямала выступают за безопасность пожилых людей и рекомендуют их счета оплачивать онлайн. ЕРИЦ призывает оплачивать коммунальные услуги и передавать показания приборов учета дистанционно не только за себя, но и за своих близких, особенно представителей старшего поколения, через личный кабинет.

К учетной записи можно привязать любое количество лицевых счетов. Сервис всегда доступен онлайн. На стартовой странице личного кабинета размещена подробная инструкция.

Как ранее сообщалось, на данный момент на Ямале зарегистрировано 375 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Пенсионеры – по-прежнему в группе риска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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