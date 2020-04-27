В Пуровском районе ссора соседей закончилась поножовщиной

27 Апр 2020 2020-04-27T14:31:05+03:00

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В Пуровском завели уголовное дело на 56-длетнего местного жителя, который выбрал нож в качестве аргумента в споре с соседом. Раненого удалось спасти. Его госпитализировали в городскую больницу 21 апреля.

Агрессора полицейские застали в квартире, где и произошли разборки с кровопролитием. Свою вину он не отрицал и рассказал, как все было. Во время словесного конфликта на почве личной неприязни. Мужчина всадил нож в живот 47-летниему соседу.

Уголовное дело возбудили по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». С подозреваемого взяли подписку о невыезде, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU