2020-04-27T14:12:02+03:00
Общество

Мама с двойней смогла вернуться в Салехард во время пандемии

Для решения проблемы подключилось правительство региона
Анна Полякова
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Мама с двойней смогла вернуться в Салехард во время пандемии Фото: аккаунт Алексея Денисова, InstagramМама с двойней смогла вернуться в Салехард во время пандемии Фото: аккаунт Алексея Денисова, Instagram
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В непростой ситуации из-за пандемии оказалась многодетная семья Альбины Ашимовой. По медицинском показаниям беременная жительница Салехарда еще в январе была направлена в Екатеринбург, где родила двойню. Тогда никто и подумать не мог о том, что будут закрыты границы нашей страны.

Вернуться в родной город на Ямале было не так-то просто во время действующих ограничений и введенной мерой самоизоляции в связи с коронавирусом. Ввиду эпидемиологической ситуации прямое авиасообщение с Екатеринбургом было отменено.

Историю счастливого возвращения Альбины с малышами рассказал в своем Instagram заведующий перинатальным центром СОКБ Алексей Денисов.

Он рассказал, что для решения проблемы подключилось правительство округа и лично губернатор Дмитрий Артюхов, а также представительства ЯНАО в городах Екатеринбург и Тюмень. Маме с детьми предоставили комфортабельный транспорт, обеспечили всем необходимым, одеждой, подгузниками, и перевезли в Тюмень, где сопроводили на борт самолета, который благополучно приземлился в Салехарде в минувшую субботу.

«Малыши родились недоношенными. Благодаря усилиям врачей после нескольких месяцев проведенных в больнице детей выходили, они набрали вес. Семья воссоединилась, после долгих дней вдали от дома Альбина вернулась к мужу и старшим детям с двумя здоровыми малышами», - написал Алексей Денисов, поблагодарив всех, кто принимал участие в этой операции по возвращению домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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