В Салехарде проверили «проблемные» адреса

27 Апр 2020 2020-04-27T13:50:11+03:00

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В Салехарде сотрудники администрации ямальской столицы провели рейд по проблемным адресам. Их указали сами жители в комментариях в социальных сетях мэрии.

Жители в районе проезда Полуйский обращали внимание на состояние дороги. Проблемы возникли во время работы подрядной организации ООО «ВИС Сервис», которая выполняла прокладку теплотрассы и водоснабжения. Рабочие спускали воду, тем самым размывая дорогу. Сотрудники администрации обследовали строительную площадку. Несанкционированный слив прекращен. Чтобы исключить скопление талой воды, уборка снега по данному адресу проводилась ежедневно. Жильцы дома по ул. Богдана Кнунянца, 10 жаловались на подтопление дома. Сотрудники администрации выяснили, что причиной стал повреждённый водоотводный лоток. После замечания ООО «ВИС Сервис», строители восстановили вышедшее из строя сооружение, и вода стала уходить в ливневую канализацию.

Глава города Алексей Титовский в своем аккаунте в Instagram отметил, что «при халатном отношении подрядных организаций к исполнению своих обязательств к ним будут применяться штрафные санкции».

ИСТОЧНИК KP.RU